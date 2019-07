Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu TV-Fußballrechten

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu TV-Fußballrechten:

"Für die Fans aber wird der TV-Fußball teurer.



Das zeigt schon das neue Abomodell, das DAZN jetzt veröffentlicht hat. Und komplizierter, denn erstmals wird Fußball in Deutschland exklusiv von einem Streaming-Anbieter gezeigt. Ein kalkulierter Tabubruch der Deutschen Fußball Liga, der viele ältere Fußballfans vor Probleme stellen dürfte: Wer zeigt was und wann? Wie kriege ich das? DAZN ist der Anfang eines neuen Zeitalters. Der Fußball wird deshalb nicht sterben. Aber der Fan seine Gewohnheiten ändern. Schon jetzt haben Fußball-Kneipen einen regen Zulauf. Wer sich Pay-TV auf dem Sofa nicht leisten kann oder will, muss raus. Und so wird der Fußball wieder zu einem Gemeinschaftserlebnis. Hatten wir doch schon mal, damals, als Fritz Walter über den Rasen rannte und Helmut Rahn die Tore schoss. Die Kneipen waren voll, weil nicht die TV-Rechte teuer waren, sondern die Fernseher. Und Weltmeister sind wir übrigens damals auch geworden - ganz ohne Sky oder DAZN."/yyzz/DP/he