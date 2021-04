Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Söder/Sputnik

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Söder/Sputnik:

"Es sind nicht die ersten Extratouren des bayerischen Regierungschefs in der Corona-Krise.



Ob kostenlose Massentests für alle, ob Einführung der FFP2-Maskenpflicht oder die Forderung nach einer Impfpflicht für Pflegepersonal - stets war Söder seinen Amtskollegen eine Nasenlänge voraus. Doch Sputnik-Deal und die Aufweichung der sogenannten Notbremse sind nicht nur Ausdruck von dessen Spaß am Spiel mit der Macht. Denn Bayern, von der CSU gern als bundesdeutsches Musterland herausgestellt, schwächelt in Sachen Corona. Weite Teile des Freistaats weisen Inzidenzen von weit über 100 aus, bei den Erstimpfungen liegt Bayern mit deutlichem Abstand hinter Bremen und anderen Ländern, in manchen ländlichen Regionen kommen die Impfzentren nicht so recht in Schwung."/be/DP/he