Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu SPD

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu SPD:

"Der Krach der schwarzen Schwestern macht dem Publikum nicht wirklich Spaß, aber er lenkt von der inhaltlichen und personellen Krise der SPD erst einmal ab.



Mit einer cleveren Kommunikationsstrategie könnten die Sozis ihre Schwäche sogar ganz in den Hintergrund drücken. Dazu dürfen sie freilich nicht bloß über das Sommertheater der Union schimpfen. Sie müssten schlicht auf das verweisen, was die Groko trotz allem in 100 Tagen schon umgesetzt hat. Rückkehrrecht von Teilzeit- und Vollzeitjobs, höheres Kindergeld, eine wieder paritätische Finanzierung der Krankenkassen durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber - all dies trägt eindeutig einen sozialdemokratischen Stempel."/yyzz/DP/he