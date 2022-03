Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Bundesanwaltschaft

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier2 zu Bundesanwaltschaft:

"Der Rechtsstaat schützt mit den Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in der Ukraine nicht nur zivile Opfer, sondern warnt auch potenzielle Kriegsverbrecher davor, sich nach vollbrachter Tat nach Deutschland zurückziehen zu wollen. Gerade in Zeiten der sozialen Netzwerke, der ständig gezückten Handykameras und selbstbewusst präsentierten Unrechts soll sich niemand in Sicherheit vor Verfolgung wähnen. Die Bundesrepublik sieht ab jetzt ganz genau hin."/ra/DP/he