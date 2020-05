Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Bahn

BREMEN (dpa-AFX) - 'Weser-Kurier' zu Bahn

Sicherlich fallen regelmäßige Bahnverbindungen unter die Daseinsvorsorge.



Trotzdem wird die Frage sein, wie lange der Konzern in dieser Krise seine bisher verfolgte Strategie durchhalten kann. Die Durststrecke für die Bahn dürfte so lange andauern, dass sich das Management etwas einfallen lassen muss, jenseits von Hilfen des Bundes, und etwa gewisse Konzernstrukturen angehen sollte. Sonst kostet es am Ende doch Stellen.