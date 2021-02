Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Altmaiers Privatisierungsvorschlägen

BREMEN (dpa-AFX>) - 'Weser-Kurier' zu Altmaiers Privatisierungsvorschlägen

Ein dicker Brocken im Staatsbesitz sollte auf jeden Fall unangetastet bleiben.



Das ist die Deutsche Bahn. Ein erster Versuch, den Konzern an die Börse zu bringen, ist gescheitert. In der aktuellen Verfassung ist die Bahn kein lukratives Investment für potenzielle Käufer. Die Hoffnung, der Bund könne Milliarden sparen, ist vergebens. Das meiste Geld fließt in die Sanierung des Netzes. Das wird eine gesetzliche Aufgabe des Bundes bleiben./be/DP/zb