Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Airbus

BREMEN (dpa-AFX) - Der "Weser-Kurier" (Dienstag) schreibt zu Airbus:

"Wenn Airbus-Chef Guillaume Faury nun in einem dramatischen Appell vor einer existenzbedrohlichen Lage seines Unternehmens warnt, ist das auch ein Signal an die Politik.



Staatshilfe will das Unternehmen nur als Ultima Ratio in Anspruch nehmen, doch dazu könnte es schneller kommen als gedacht.