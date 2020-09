Pressestimme: 'Die Welt' zur jüngsten Steuerschätzung

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zur jüngsten Steuerschätzung:

"Die Freibierrunden der vergangenen Jahre, die in der Politik seit dem Auftreten der Staatsschuldenkrise ausgerufen wurden, gehen in der Regel auf Kosten der Spitzensteuerzahler.



Bislang schien die Rechnung einigermaßen für alle aufzugehen, aber das könnte sich in der Volatilität der Gegenwart zügig ändern. Durch Corona sind die Steuereinnahmen 2020 stark gesunken, und sie werden für 2021 stärker sinken als angenommen. Gleichzeitig scheffelt die Bundesregierung Milliardenberge in die kriselnde Gesellschaft und schafft im Post-Lockdown groteske Realitäten. Eine aktuelle Statistik zeigt, dass es im August so wenige Insolvenzen gab wie seit Jahren nicht mehr. Da wird aus der Großzügigkeit eine Luxusverwahrlosung - während es an Luft fehlt für Innovationen."/DP/jha