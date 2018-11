Pressestimme: 'Die Welt' zur Wirtschaftspolitik

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" über die Aufgaben der Wirtschaftspolitik:

"Die beste Wirtschaftspolitik ist eine, die Unternehmer einfach gewähren lässt, Regulierungen ebenso konsequent abschafft wie sinnlose Subventionen und unnötige Steuern.



Ordnungspolitisch ist wichtig, dass weder Monopole noch Unternehmen entstehen, die "too big too fail" sind. Die Infrastruktur muss stimmen, dazu gehört selbstverständlich ein 5G-Netz auch in der Provinz. Gerade vor dem Hintergrund konjunktureller Risiken durch den amerikanisch-chinesischen Handelskrieg und der möglichen No-Deal-Brexit wäre interessant zu erfahren, wo im Land die Reise hingehen soll. Es ist weiter alles möglich, aber man wünschte sich, dass der Fokus des Landes wieder stärker auf das Erwirtschaften als auf das Ausgeben gerichtet wird. Wenn Deutschland wackelt im Europa-Entscheidungs- Superwahljahr 2019, trudelt der gesamte Kontinent."/meinung/be/DP/tos