Pressestimme: 'Die Welt' zur Schwäche des britischen Pfunds

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zur Schwäche des britischen Pfunds:

"Ökonomen mögen einwenden, dass ein schwacher Pfund-Kurs ja per se nichts Schlechtes ist, er hilft den Exporteuren, denn ihre Produkte werden im Ausland günstiger.



Das Problem ist aber: Die Briten haben nicht viel zu exportieren, das von einem billigen Pfund profitieren würde. In den vergangenen Jahrzehnten haben die Politiker der Insel - und nicht etwa die EU! - dafür gesorgt, dass das Land weitgehend deindustrialisiert wurde. Die Finanzindustrie ist heute der beherrschende Wirtschaftsfaktor. Jene Industriebetriebe, die noch existieren, sind meist in die Lieferketten der EU eingebunden - und fallen demnächst ohne Netz aus dem Binnenmarkt. Im Falle Großbritanniens ist das schwache Pfund daher keine Verheißung, es ist einfach nur ein Symbol für die Lage des Landes."/be/DP/nas