Pressestimme: 'Die Welt' zur Olympia-Absage

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zur Olympia-Absage:

"Die Entscheidung war überfällig.



Schon vor dem Beschluss hatten Sportler wie Deutschlands Athletensprecher Max Hartung und das gesamte kanadische Team ihren Boykott für den Fall verkündet, dass das IOC an seinem ursprünglichen Zeitplan festhalten wolle. Der seit 2013 als Präsident fungierende Thomas Bach und sein Komitee waren bloßgestellt und jetzt zum raschen Handeln gezwungen. Dass Bach bis zum Wochenende in einer Mischung aus Naivität und Fahrlässigkeit noch alles daransetzen wollte, um die Spiele ab dem 24. Juli durchzudrücken, war allein den drohenden Einnahmeverlusten geschuldet. So haben Bach und sein IOC zwar im Sinne der Athleten gehandelt, aber auch für einen Rekord gesorgt: Sie gehen als Väter der teuersten Absage einer Sportveranstaltung in die Geschichte ein."/yyzz/DP/fba