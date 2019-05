Pressestimme: 'Die Welt' zur Ökologie

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zur Ökologie:

"Die Hysterie von Endzeitszenarien bedroht jetzt bereits das friedliche Zusammenleben.



Wer an den Auftrag glaubt, den Untergang von Bienen, Schmetterlingen, Blumen und Menschen durch eigenes Reden und Handeln zu stoppen, muss sich für dieses hehre Ziel kaum an die Gebote der Skepsis, der Mäßigung und der Argumente halten, auf denen unser Rechtsstaat beruht. Daher der zunehmend hasserfüllte Ton in einer Debatte, die doch vorgibt, sich für den Frieden zwischen Mensch und Tier und Pflanze einzusetzen./DP/he