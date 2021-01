Pressestimme: 'Die Welt' zur Haltung der Deutschen beim Klimaschutz

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zur Haltung der Deutschen beim Klimaschutz:

"Beifall ist Klimaschützern gewiss.



Aber die Lautesten sind nicht immer die Mehrheit. Daran erinnert eine Umfrage der Europäischen Investitionsbank. Danach sind in Deutschland nur 15 Prozent der Befragten bereit, ihr Leben für den Klimaschutz so radikal zu verändern, wie es nötig wäre - das ist sogar weniger als der europäische Durchschnitt. Lange konnte sich Deutschland als ökologisches Musterland verkaufen, ohne die Bürger mit spürbaren Einschränkungen belästigen zu müssen. Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen wurde schlicht gekauft - sei es durch industrielle Kostenprivilegien, durch die Erhöhung der Pendlerpauschale oder durch die kommunale Gewinnbeteiligung an Windparks. Doch dieser Weg ist kaum noch finanzierbar, die Steuerreserven werden durch die Corona-Krise aufgefressen."/yyzz/DP/he