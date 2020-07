Pressestimme: 'Die Welt' zur Grundrente

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zur Grundrente:

"Warum die Union dennoch umgefallen ist, hat CSU-Landesgruppenchef Dobrindt in aller Freimütigkeit eingeräumt.



Man wollte den Sozialdemokraten in der Sommerpause keine Gelegenheit geben, mit einem Rententhema zu punkten. Der Christsoziale hat damit ausgesprochen, worum es - nicht nur der Union - in der Rentenpolitik leider viel zu häufig in erster Linie geht: um Parteiinteressen."/yyzz/DP/fba