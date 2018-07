Pressestimme: 'Die Welt' zur Erklärung von DFB-Präsident Grindel

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zur Erklärung von DFB-Präsident Grindel:

"Er stelle sich schon die Frage, was er habe besser machen können, heißt es in Grindels Statement.



Wenn dies das Ergebnis seiner mehrwöchigen Überlegungen ist, dann stärkt das nicht gerade das Vertrauen in seine Problemlösungskompetenz. Der DFB wirkt unter seiner Ägide mehr denn je wie ein Riesentanker, dessen Kapitän mit der Wünschelrute nach der Hafenausfahrt sucht und das Ganze noch als schlüssige Navigation verkauft. Für Erdogan müssen Grindels Fehleinschätzungen und seine Untätigkeit wie ein Geschenk wirken. Die Türkei wittert kurz vor der Vergabe der EM 2024 im September wieder ihre Chance, denn organisatorisch dürfte die DFB-Bewerbung unschlagbar sein. Einzig ein ernsthaftes Führungsproblem könnte den Verband Ansehen und Stimmen kosten. Und dieses Problem ist nicht mehr zu leugnen."