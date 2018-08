Pressestimme: 'Die Welt' zur Einigung der Großen Koalition

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" über die Einigung der Regierungsparteien zur Rente und zur Arbeitslosenversicherung:

"Erst liegen sich die Großkoalitionäre wochenlang in den Haaren, weil sie sich bei ihren Gesetzesvorhaben zur Rente und zur Arbeitslosenversicherung nicht einigen können.



Es gibt Schuldzuweisungen, sogar Drohungen, die Regierung notfalls platzen zu lassen, um am Ende dem Publikum dann doch gemeinsam eine nächtliche Einigung zu präsentieren. Und zwar auf fast genau das Ergebnis, das schon im Koalitionsvertrag steht! Die Änderungen im Detail ändern an dem Gesamtbild nichts: Die GroKo beschließt neue Sozialausgaben, die den Jüngeren dauerhafte Mehrbelastungen abverlangen. In ihrer Ausrichtung auf die ältere Wählerschaft sind sich SPD und Union völlig einig. Dass die Regierung einen "sozialen Herbst" ankündigt, muss die Steuer- und Beitragszahler zittern lassen. Ob Pflege oder Rente, Langzeitarbeitslose, kostenlose Kita oder Wohnungsbau - diese Koalition wird umso teurer, je geringer die Wählerzustimmung ist."/be/DP/tos