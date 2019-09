Pressestimme: 'Die Welt' zur Drohung Erdogans in Sachen Türkei-Deal

BERLIN (dpa-AFX) - 'Die Welt' zur Drohung Erdogans in Sachen Türkei-Deal

Öffnet die Türkei tatsächlich eines Tages die Grenze, ist das griechische Asylsystem überfordert.



Die EU mit ihrer Kommissionschefin Ursula von der Leyen muss das Thema Migration neu angehen. Der Außengrenzschutz muss in die Hand der dafür zuständigen EU-Behörde Frontex - und zwar viel schneller als geplant. An den Grenzen muss geprüft werden, wer Anrecht auf politisches Asyl hat. Dies ist nur ein Bruchteil der Ankommenden. Diese relativ kleine Gruppe von Menschen kann in Europa verteilt werden. Die anderen Migranten müssen zurückkehren in ihre Herkunftsländer. Dafür braucht es Rückführungsabkommen, gegebenenfalls im Gegenzug für Entwicklungshilfe. Das wäre eine Lösung der Migrationsfrage. Der Status quo ist keine Lösung, sondern eine Gefahr für Europas politische Stabilität.

