Pressestimme: 'Die Welt' zur CDU nach Friedrich Merz

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" (Montag) zur CDU nach Friedrich Merz:

"Es geht hier nicht um Verklärung.



Merz wirkte oft genug alt, blass und fahrig, aber er hat die richtigen Dinge wieder angesprochen. Der ängstliche Bürger will den starken Staat oder den starken Mann. Der zuversichtliche Bürger will einen Staat, der ihn in Ruhe lässt. An diese Bürger hat Merz in einer Partei erinnert, auch wenn deren Machtkohorten diese Freiheitssehnsucht ignorieren. Das ist eigentlich die kulturelle Katastrophe dieses Scheiterns von Friedrich Merz. Er wird als Mann von Gestern verspottet, so als wären Neoliberalismus und Freiheitsernst Moden gewesen."/al/DP/men