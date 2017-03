Pressestimme: 'Die Welt' zur Antrittsrede von Steinmeier

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zur Antrittsrede von Steinmeier:

"Der zwölfte Bundespräsident trat auf als jemand, der sich seiner Sache sicher ist.



Er stellte am Anfang seiner Antrittsrede verzagte Fragen und gab klare Antworten. Wie fest sind die Fundamente der Demokratie? Fest. Hat der Westen noch eine Zukunft? Ja. Wohin treibt Europa? Nirgendwohin, es sei denn in Richtung eines durch Reformen gestärkten Europas. Zur Türkei sagte er, was zu sagen war. Steinmeier will überparteilich sein, aber parteiisch für die Demokratie eintreten. Er hat dazu den schönen Satz gesagt: 'In der Demokratie tritt das Volk nur im Plural auf, und es hat viele Stimmen.'"/DP/jha