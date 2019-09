Pressestimme: 'Die Welt' zum weltweiten Klimastreik

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zum weltweiten Klimastreik:

"Krisen bringen entweder das Beste in Menschen oder Gesellschaften heraus oder das Deprimierende.



In Deutschland wird die Klimakrise zum Neuroseninkubator. Wie viele Demonstranten mit ihrem SUV zur Demo rollen, wie viele davon zwei Wochen später in die Sonne fliegen, wie viele von ihnen jeden Tag so glatt das Gegenteil dessen leben, was sie anderen künftig vorschreiben wollen - das wird nie geklärt. Sicher ist nur: Diese Art von Doppelmoral ist ein bourgeoiser Klassiker. Die Bürgerlichen haben dem Zeitgeist wenig entgegenzusetzen. Vielleicht muss sich das Land erst mit einer Venezuela-Koalition an der rüden Deindustrialisierung versuchen, um danach wieder zur Vernunft zu kommen. Von ihr ist im Augenblick wenig bis nichts zu spüren. Eine schöne Demo! Viel Spaß!"/ra/DP/jha