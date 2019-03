Pressestimme: 'Die Welt' zum Zustand der Sozialdemokraten

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zum Zustand der Sozialdemokraten:

"Die SPD wirkt erratisch.



Die Interviews ihrer Spitzenpolitiker klingen hölzern, in wichtigen Debatten halten sie sich zurück oder drücken sich. Auf der einen Seite bemühen sie sich um die Abgehängten, wenn es um Hartz IV geht. Auf der anderen Seite singen sie im Chor der Bürgerkinder, wenn es darum geht, den Klimawandel zu bekämpfen. Die Partei hat ihre Mitte verloren: den fleißig arbeitenden Schichtführer und Angestellten, die Familien, in denen beide Eltern arbeiten und die zu viel Steuern zahlen. Die dieses Land in der Mitte zusammenhalten und zuversichtlich in die Zukunft marschieren, weil sie ihren bescheidenen Wohlstand freudig genießen. Diese Leute wissen nicht mehr, ob die SPD für sie da ist."/yyzz/DP/nas