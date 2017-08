Pressestimme: 'Die Welt' zum Wahlkampf von Martin Schulz

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt' zum Wahlkampf von Martin Schulz:

"Die Kanzlerinnenjahre stehen also keineswegs für ein Festhalten am Status quo, sehr wohl aber für ein Land, das mit sich zufrieden ist.



Rund 80 Prozent der Deutschen sehen ihre persönliche Situation positiv, die Arbeitslosenzahlen erreichen Tiefstwerte, und die Konjunktur läuft bestens. Trotz Krisen, trotz tiefgreifender Veränderungen - den Deutschen geht es gut wie lange nicht. Das Dilemma der SPD im Wahlkampf ist: Sie versucht, Unzufriedenheit zu säen, anstatt aufzuzeigen, wie Zufriedenheit gemehrt werden kann. Nun versucht die SPD es offenbar mit dem gesellschaftlichen Neidfaktor: Der Golf-Fahrer sei ihm näher als der Golfspieler, erklärte Schulz. Schade. Neid und Angst sind wie der Hipster - ein in die Jahre gekommenes Phänomen."/be/DP/he