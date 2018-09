Pressestimme: 'Die Welt' zum Polizeieinsatz in Köthen

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zum Polizeieinsatz in Köthen:

"In Köthen wurde vieles, ja fast alles besser gemacht als in Chemnitz.



Sechs Minuten nach dem Vorfall war die Polizei am Tatort. Zeitnah wurde die Öffentlichkeit über die Geschehnisse informiert. Und als es auf den Straßen dann losging, war Polizei in ausreichender Stärke vor Ort. Der wohl wichtigste Unterschied zur Lage in Chemnitz ist aber dieser: Das Gewaltmonopol blieb in Köthen immer beim Staat. Aber die bösen Bilder - sind sie nicht stärker als ein funktionierender Staat? Jener Agitator, der in Köthen sprach, ein Mann, der seit Jahren im Visier des Verfassungsschutzes steht, er deklamierte den "Rassenkrieg". Er soll sich nicht täuschen. Das alles ist dokumentiert, wird nun bewertet und wohl zur Anzeige gebracht. So läuft das im Rechtsstaat." /yyzz/DP/nas