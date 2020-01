Pressestimme: 'Die Welt' zum Mietendeckel-Beschluss

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zum Mietendeckel-Beschluss:

"Jetzt kippen die Dinge.



Sie kippen, weil diejenigen, die es auch in der friedlichen sozialen Marktwirtschaft zu wenig gebracht haben, ihre Ambitionslosigkeit in Aggression gegen Unternehmer und Gestalter gedreht haben. Wir erleben einen Kulturkampf der Versagenden gegen die Gestaltenden. Der Mietendeckel wurde beschlossen, aus der sozialen Marktwirtschaft wird für fünf Jahre "soziale" Planwirtschaft. Die Investoren ziehen sich bereits zurück. Kaum einer investiert mehr, außer in den Luxusbereich für Selbstnutzer. Es könnte trostlos werden: keine ökologische Modernisierung, keine Aufwertung der Kieze, keine Fortschreibung der Erfolgsgeschichte dieser Gentrifizierung, die die Stadt schöner und aufregender gemacht hat. Warum tritt nicht Friedrich Merz hier an, um zu sehen, ob er es noch bringt?"/yyzz/DP/he