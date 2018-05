Pressestimme: 'Die Welt' zum FDP-Parteitag

BERLINN (dpa-AFX) - "Die Welt" zum FDP-Parteitag:

"Der erste Parteitag der FDP nach der Bundestagswahl lieferte zwei zentrale Erkenntnisse.



Die erste lautet: Der außenpolitische Kompass der Freien Demokraten ist weitgehend intakt. Die zweite Erkenntnis: Die innerparteiliche Position des Vorsitzenden Christian Lindner ist trotz der mangelhaften Kommunikation des Ausstiegs aus den Jamaika-Sondierungen unumstritten. Der Vorsitzende weiß allerdings, dass damit nur der Status Quo beschrieben ist. So dankbar die Partei Lindner für die Rückkehr in den Bundestag ist, auf Dauer gilt: Regieren zählt zur liberalen DNA. Dafür muss Lindner den Freidemokraten eine Perspektive eröffnen. Und so sehr die politische Landschaft derzeit in Bewegung sein mag, die gegenwärtig einzig vorstellbare Option ist ein erneuter Anlauf zu Jamaika."/DP/he