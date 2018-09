Pressestimme: 'Die Welt' zum CSU-Parteitag

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zum CSU-Parteitag:

"Nichts ist von ewiger Dauer.



Erstmals in ihrer Geschichte macht die heute gezauste und gescheuchte CSU diese Erfahrung am eigenen Leib. Das ist bitter. Die Partei hat vieles gut, sogar sehr gut gemacht. Nicht nur, aber auch dank der CSU wurde der Freistaat Bayern zu einer ganz besonderen Perle in der Kette des deutschen Föderalismus. Absolute Mehrheiten haben es der Partei gedankt. Jetzt aber scheint es mit dem Glück der CSU vorbei zu sein. Dass die Partei es nicht zu fassen vermag, kann man verstehen. Bayern steht noch immer so prächtig da, dass es schwer verständlich ist, warum die AfD, die Partei der schlechten Laune, des Neids und einer archaischen Nostalgie Aussichten hat, nicht nur über drei, sondern über zehn Prozent zu kommen. Das Bemühen, auf dem CSU-Parteitag die großen Zeiten wiederauferstehen zu lassen, hatte etwas Rührendes. Aber auch Verstocktes. Niemand ist vor nichts geschützt. Auch die CSU wird lernen müssen, in Niederlagen nicht nur den Sieg des Bösen, sondern auch den Lauf der Dinge zu sehen."/yyzz/DP/nas