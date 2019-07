Pressestimme: 'Die Welt' zum Brüsseler Posten-Poker

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zum Brüsseler Posten-Poker:

"Merkel hat Weber ohne Not fallen gelassen und stattdessen den Zweitplatzierten bei der Europawahl protegiert, den Sozialdemokraten Timmermans.



Die Kanzlerin hat damit die konservative Europäische Volkspartei (EVP) gegen sich aufgebracht. Die Parteienfamilie hatte auf Merkel gesetzt und fühlt sich jetzt von ihr verraten. Dabei geht es hier auch um Grundsatzfragen. Timmermans wäre ein Präsident von Macrons Gnaden und ein Kandidat der Südeuropäer, die mehr Umverteilung und höhere Haftungsrisiken in Europa wollen. Es ist unverständlich, warum Merkel diesen Kurs unterstützt. Er ist auch nicht im Interesse Deutschlands. Merkel gibt vielen in Brüssel mittlerweile Rätsel auf. Sie hat durch ihr eigenmächtiges Handeln im Fall Weber Kredit verspielt."/yyzz/DP/fba