Pressestimme: 'Die Welt' zu neuem Programm der AfD

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" über das politische Programm der Partei AfD:

"Die AfD ist keine Alternative für Deutschland, sondern eher für jene Deutschen, die sich - aufgeschreckt von Moderne, Globalisierung und Digitalisierung - am liebsten in der heimischen Furche vor der Zukunft wegducken würden.



Der innerparteiliche Zwist tobt im Augenblick nur mehr zwischen Rechten und noch Rechteren. Die postheroische, oft auch anämische Politik der großen Koalition und der CDU-Kanzlerin helfen der AfD nach Kräften, aber die Bäume wachsen für die genialen Demagogen längst nicht mehr in den Himmel. Jetzt ist es Aufgabe der politischen Konkurrenz, deren programmatische Retromogelpackung zu dekonstruieren."/zz/DP/tos