Pressestimme: 'Die Welt' zu drohender Rezession in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" über die drohende Schrumpfung der deutschen Wirtschaft:

"Unvorbereitet schlittert das Land in eine Rezession und hat bis auf die gerade schlappe FDP, den lahmen Wirtschaftsflügel der Union und den wankenden Friedrich Merz wenig zu bieten, um den Trend zu drehen.



Es wird so getan, als wären gute Konjunkturdaten etwas Selbstverständliches. Die Ahnungslosigkeit um das kleine Einmaleins der Volkswirtschaft ist hierzulande bemerkenswert. Beim ökonomischen Sachverstand ist das Land wieder in den 90er-Jahren vor der Reform angekommen. Es hat nichts gelernt aus der Krise und den fünf Millionen Arbeitslosen. Das grenzt an eine Verantwortungslosigkeit, die wir stets den romanischen Ländern andichten. Wir sind in der Konsequenz kaum besser, nur stehen wir auf den Schultern unserer fleißigen Eltern und Großeltern. Wir haben nichts gelernt. Nichts."/yyzz/DP/tos