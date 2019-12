Pressestimme: 'Die Welt' zu deutschem Klimakompromiss

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu deutschem Klimakompromiss:

"1949 wurden drei Steuerarten im Grundgesetz verankert.



Der Bund darf keine neuen Steuern erfinden, auch 70 Jahre später nicht. So kommt es nun zu juristischen Verrenkungen, um eine CO2-Bepreisung in 70 Jahre alte Kategorien zu zwängen. Es sind Verrenkungen, die dem Klimaziel nicht angemessen und die rechtlich schwierig sind. Die informelle Koalition aus Union, SPD und Grünen, die nun den Klimakompromiss beschlossen hat, hat deshalb eine große Chance. Sie könnte bis zur Bundestagswahl das Grundgesetz so ändern, dass Klimaschutzsteuern bundesweit möglich werden. Im Februar erst hat der Bundestag für den Bildungssektor das Grundgesetz angepasst, damit der Bund den Ländern Mittel verfügbar machen darf. Der Klimaschutz, ist zu vermuten, hat mindestens die gleiche Priorität."/al/DP/stw