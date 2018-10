Pressestimme: 'Die Welt' zu deutsch-israelischen Regierungskonsultationen

BERLIN (dpa-AFX) - 'Die Welt' zu deutsch-israelischen Regierungskonsultationen:

"In den Augen vieler Deutscher ist Israel eine rücksichtslose Großmacht.



Die meisten Landsleute staunen nicht schlecht, wenn sie hören, dass das Land nicht größer als Hessen ist. Überdies liegt es in einer Nachbarschaft, die, von Ausnahmen abgesehen, aus Feinden besteht. Kaum ein deutscher Politiker ist sich dieser Tatsache derart bewusst wie die Bundeskanzlerin. Deshalb hat sie recht, Jerusalems Angst vor dem Iran zu berücksichtigen. Nicht Israel ist in der Lage, den Iran zu vernichten, es ist der Iran, der den jüdischen Staat zerstören will. Wenn es Berlin ernst damit meint, Israels Existenzrecht zu einem Teil der eigenen Staatsräson zu erheben, dann kann es das iranische Treiben in Syrien nicht dulden. Gut, dass die Kanzlerin auch diese Aussage klar getroffen hat."/yyzz/DP/she