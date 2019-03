Pressestimme: 'Die Welt' zu amerikanisch-chinesischen Handelskrieg

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu amerikanisch-chinesischen Handelskrieges:

"Als sich der amerikanische Präsident Donald Trump anschickte, in seiner ihm eigenen Bulldozerhaftigkeit China den Handelskrieg zu erklären, ertönte ein vielstimmiger Chor entrüsteter Warner, dass Kriege sich niemals auszahlten und am Ende nur Verlierer auf dem Schlachtfeld stünden.



In kalter Entschlossenheit setzte der US-Präsident die Zölle auf chinesische Waren hoch und warnt seither, sie könnten noch höher klettern. Die Brutalität zahlt sich nun aus. Chinas Ministerpräsident Li Keqiang räumt auf dem Volkskongress seiner Partei ein, wie hart die trumpschen Schläge Chinas Wirtschaft treffen. Von wegen: Krieg schadet grundsätzlich immer allen! Dieser Krieg führt offenbar zu einem Ergebnis, das auch den Europäern zugutekommen kann. Es würde ihnen Freiraum schaffen."/be/DP/jha