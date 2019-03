Pressestimme: 'Die Welt' zu Zinspolitik der EZB

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Zinspolitik der EZB:

"Acht Milliarden Euro müssen die Banken jedes Jahr an Strafzinsen an die EZB überweisen.



Wie viel Geld den Sparern entgeht, ist nicht so klar. Es gibt auch keine Lobby, die für sie kämpft. Zumal Europa in dieser Frage tief gespalten ist. Das Nord-Süd-Gefälle in der Zinsfrage birgt einige Sprengkraft. Die Europäische Währungsunion ist 20 Jahre nach ihrem Start nicht nur wirtschaftlich weiterhin tief gespalten. Auch die kulturellen Differenzen in der Frage, was Sparer von der Notenbank erwarten, sind immens. Es wird an Mario Draghis Nachfolger sein, diese Kluft in den kommenden Jahren zu überbrücken und wieder für mehr Normalität zu sorgen. Denn ein Geldsystem, das Schuldner belohnt und Sparer bestraft, kann auf Dauer nicht funktionieren."/al/DP/he