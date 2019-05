Pressestimme: 'Die Welt' zu Verlust Kirchen- und Parteimitglieder

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Verlust Kirchen- und Parteimitglieder:

"Warum Kirchen und Parteien Mitglieder verlieren: Unsere beiden großen Kirchen werden bis 2050 die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren - weil die alten Gläubigen wegsterben, weil Leute ihre Kinder nicht taufen lassen oder weil Kinder, die aus Versehen doch noch getauft wurden, beim ersten Blick auf den Kirchensteuerabzug von ihrer Gehaltsabrechnung die Flucht ergreifen.



Aber trotz aller Diesseitigkeit suchen wir immer noch nach irgendeinem Sinn des Lebens, nach einer höheren Geborgenheit, nach Transzendenz. Auch die Volksparteien schaffen es nicht mehr, mit wirklicher Kraft und Wucht zu dem stehen, was ihre weltanschauliche Überzeugung ausmacht. Das ist übrigens vom Markenkern der Kirchen oft gar nicht so weit entfernt: Es geht um Zusammengehörigkeit; es geht um den Glauben an etwas anderes als die bloße Gegenwart. Unsere Gesellschaft braucht beides. Dringend. Aber Parteien und Kirchen lassen uns hängen, weil sie selbst nicht mehr an sich und ihr "Geschäftsmodell", wie es heute heißt, glauben."/al/DP/he