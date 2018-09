Pressestimme: 'Die Welt' zu Vergabe der EM 2024 nach Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Vergabe der EM 2024 nach Deutschland:

"Mit dem Votum für Deutschland setzt die Uefa ein deutliches Signal der Glaubwürdigkeit.



Kontinentale Titelkämpfe in den Stadien von Hamburg bis München sind überzeugender als ein Wettbewerb in einem von einem Despoten geführten Land wie der Türkei. Anders als der Weltverband Fifa, der sich durch die WM-Vergabe an Russland 2018 und Katar 2022 starker Kritik ausgesetzt sah und sieht, entgeht die Uefa mithin einer ausufernden politischen Debatte. Das Votum mit 12:4 zugunsten der Deutschen spricht zudem eine mehr als deutliche Sprache. Für das Land und seinen darbenden Fußballverband kommt die Bekanntgabe geradewegs zur rechten Zeit. Nach dem peinlichen Vorrunden-Aus bei der WM sowie der unsäglichen Personalposse um Mesut Özil darf sich der DFB endlich wieder über positive Schlagzeilen freuen."/yyzz/DP/she