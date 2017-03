Pressestimme: 'Die Welt' zu Türkei/Flüchtlingsdeals

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Türkei/Flüchtlingsdeals:

Diese Drohungen aus Ankara kommen so regelmäßig, dass Diplomaten in Brüssel darüber nur noch schmunzeln.



Man kann der Regierung in Ankara nur zurufen: Macht doch endlich einmal Ernst! Öffnet die Grenzübergänge! Courage, Herr Erdogan! Sollte dies wider Erwarten passieren, würde offenbar: Die Zahl der Flüchtlinge, die auf dem Meer und auf dem Landweg in Richtung Griechenland und Bulgarien fliehen, wäre gering. Erdogan kann gar nicht, was er behauptet: eine neue Flüchtlingswelle nach Europa auslösen. Der überwältigende Teil der etwa 2,7 Millionen Syrer, die jetzt noch in der Türkei leben, will entweder im Land bleiben oder irgendwann in die Heimat zurückkehren. Die Wahrheit ist: Erdogan braucht die EU viel mehr als umgekehrt. Es wird Zeit, dass Europa mehr Selbstbewusstsein zeigt.

Den vollständigen Kommentar von Christoph Schiltz lesen Sie unter: welt.de/meinung/be/DP/fbr