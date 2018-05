Pressestimme: 'Die Welt' zu Trumps Erfolge in der Weltpolitik

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Trumps Erfolge in der Weltpolitik":

"Politisch ist Trump ein Bilderstürmer, ein rasender Ikonoklast.



Wie ein Tobsüchtiger fällt er über die Heiligtümer der Diplomatie her und verprellt damit vor allem die Europäer. Fast täglich verunglimpfen sie ihn dafür und warnen vor dem Weltuntergang, den Trump auslösen werde. Es ist verräterisch, mit welcher Wucht sie vorgehen. Könnte der Grund für die Glut ihrer Abscheu darin liegen, dass Trump wie kein anderer Präsident seit Dwight D. Eisenhower Europa die eigene Machtlosigkeit vor Augen führt? Nichts von dem, was die Europäer voraussagten, ist bisher eingetroffen. Im Gegenteil, Trump hat Dinge in Bewegung gebracht, die sie für unverrückbar und einbetoniert hielten."/yyzz/DP/he