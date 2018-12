Pressestimme: 'Die Welt' zu Trump und der Macht der Demokraten

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" (Donnerstag) schreibt zum Streit Trumps mit den Demokraten:

"Trumps Wutausbruch war der Wutausbruch eines Mannes, der zum ersten Mal in seinem Berufsleben einem institutionellen Gegner gegenübersteht, der eigene Rechte hat, ein Gegner, den er nicht einfach umgehen oder im Kaufpreis überbieten kann.



Trump bellt den Mond an. Die Demokraten besitzen seit ihrem Wahlsieg im November das Budgetrecht für den Bundeshaushalt. Was ich haben will, bekomme ich, hat Trump im Vorwahlkampf gesagt. Es gibt aber Institutionen, die sind gegen Trumps Geld, gegen seine Überredungskünste und gegen seinen Zorn immun."/be/DP/fba