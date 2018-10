Pressestimme: 'Die Welt' zu Trump/Konjunktur in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - 'Die Welt' zum Thema Trump und der Weltkonjunktur:

Die Weltkonjunktur verliert an Dynamik - und ganz besonders trifft es das exportorientierte Deutschland.



Dankesschreiben wären an das Weiße Haus zu adressieren, denn dort sitzt der Hauptverantwortliche: Die Zölle von Donald Trump, seine immer neuen protektionistischen Drohungen erweisen sich als Bremsklotz für die Konjunktur. Die handelspolitische Auseinandersetzung unter Kontrolle zu halten, wird eine große Herausforderung. Denn der US-Präsident darf sich in seinem krawalligen Ansatz bestätigt sehen - wirtschaftlich wie politisch. Es sind Länder wie Deutschland, deren Aufschwung leidet, während Amerika dank Trumpscher Steuerreform eine Sonderkonjunktur erlebt./zz/DP/fba