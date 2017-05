Pressestimme: 'Die Welt' zu Trump/Deutschland-Kritik

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Trump/Deutschland-Kritik:

"An der Parole "America first!" gibt es nichts auszusetzen.



Jedes Land ist sich selbst das nächste. Wenn sich der amerikanische Präsident darüber aufregt, dass mehr deutsche Autos in die USA exportiert werden als amerikanische Autos nach Deutschland, dann kann man seinen Ärger verstehen. Die Nachfrage nach Autos "made in Germany" in den USA hat aber einen einfachen Grund: Sie sind besser als die amerikanischen. Die USA wurden in den letzten Jahrzehnten entindustrialisiert, die Produktion ausgelagert. Das Problem sind nicht die vielen deutschen Autos, die in den USA gekauft werden, es sind die wenigen amerikanischen Autos, die in Deutschland Käufer finden. Helfen wir den Amerikanern! Kaufen wir Autos von Chrysler, Ford und General Motors. Sie sind besser als ihr Ruf. Leisten wir einen Beitrag zur deutsch-amerikanischen Freundschaft!"/zz/DP/jha