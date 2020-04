Pressestimme: 'Die Welt' zu Stimmung in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Stimmung in Deutschland:

"Die Deutschen waren bis 1945 ein Volk, dessen Unberechenbarkeit zu Churchills berühmtem Zitat führte, man habe sie entweder zu seinen Füßen oder an seiner Gurgel.



Das scheint vorbei. Dank eines tiefen Zutrauens in die Verlässlichkeit der Exekutive sind die Deutschen von einer oft panischen in eine resiliente Nation mutiert. Aktuell zeigt ein Angst-Atlas, dass das Vertrauen in die Politik größer ist als in den vergangenen 20 Jahren, obwohl die Sorge um die Wirtschaft und die eigene Gesundheit zunimmt. Erstaunte Politologen erklären, dass die Deutschen fast sorglos bis cool reagieren. Das Land zeigt Realismus und Pragmatismus. Damit fehlen die ideologischen Infektionsherde für Radikalismus und Destabilisierung. Deutschland reift auch in dieser Krise eher gut. Mal sehen, wie es weitergeht."/al/DP/nas