Pressestimme: 'Die Welt' zu Seehofers Auftritt in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Seehofers Auftritt in Berlin:

"Angela Merkel wurde die Teflon-Kanzlerin genannt.



Horst Seehofer ist der Teflon-Vorsitzende. Die Wahlniederlage scheint ihn nichts anzugehen. Persönliche Verantwortung dafür sieht er nicht. Allenfalls in "Stil und Ton" habe er "Kritikwürdiges" in den Debatten beigetragen. Seehofer hängt mit seinen fast 70 Jahren nicht mehr grundsätzlich an der Macht. Aber er hängt an seiner Bedeutung. Er kann es seiner Partei nicht verzeihen, dass die ihm anscheinend seine Leistung beim Neuaufbau nach der noch schlimmeren Niederlage 2008 und die Rückeroberung der absoluten Mehrheit 2013 vergessen hat. Seehofer erinnert darin an den späten Edmund Stoiber. Dessen Vorbild sollte ihn lehren, dass einem historische Gerechtigkeit in der Politik erst widerfährt, wenn man sich aus ihr verabschiedet hat."/zz/DP/jha