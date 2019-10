Pressestimme: 'Die Welt' zu Schutzzone für Nordsyrien

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Schutzzone für Nordsyrien:

"Weil der Westen so lange so wenig getan hat, ist Russland längst zum eigentlichen Entscheider in Syrien geworden.



Aber hat Moskau ein Interesse daran, seine Schlüsselposition zu teilen? Denn wenn etwa die Europäer auf dem Boden Syriens aktiv würden, wären sie wieder Player im Ringen um Syriens Nachkriegsordnung. Genau diese Rolle wäre vielleicht der größte Vorteil, den eine solche Sicherheitszone hätte. Sie könnte die Chance eröffnen, eine nachhaltigere Lösung für das Land zu befördern als Assads Cliquendiktatur, die Millionen von Sunniten ausgrenzt und damit die Rückkehr von Flüchtlingen erschwert. Mit konstruktivem Engagement könnten die Europäer viel für Syrien erreichen und für sich selbst. Wenn es dafür nicht zu spät ist."/al/DP/jha