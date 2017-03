Pressestimme: 'Die Welt' zu Schulz und sein Weltbild

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Schulz und sein Weltbild:

"Begeistert folgt die SPD ihrem neuen Anführer.



Die Rolle des Kümmerers liegt der Partei, die einst als Arbeiterpartei groß wurde. Die altbekannte Botschaft vom Kampf für die Unterdrückten soll die Partei wieder stark machen: Was vor 100 Jahren richtig war, kann heute nicht falsch sein. Tatsächlich jedoch zeugt der Schulz-Sound von einer Herablassung, die viele Wähler abstoßen muss. Denn das Menschenbild, das Schulz' Narrativ zugrunde liegt und das seine Partei bisher unwidersprochen akzeptiert, zeigt einen hilfsbedürftigen Bürger, der nicht in der Lage ist, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, und den jeder Schicksalsschlag unweigerlich aus der Bahn wirft."/DP/jha