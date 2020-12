Pressestimme: 'Die Welt' zu Rückkehr der chinesischen Mondsonde

BERLIN (dpa-AFX) - 'Die Welt' zu Rückkehr der chinesischen Mondsonde

Es besteht kein Zweifel daran: Es gibt mittlerweile drei führende Raumfahrtnationen.



Und wie steht es mit Europa? Die Japaner haben dieser Tage ebenfalls Materialproben aus dem All zur Erde gebracht. Die Sonde "Hayabusa-2" lieferte einige Gramm Gestein vom Asteroiden Ryugu. Auch das ist ein großer Erfolg. Gleichwohl sind Japan und Europa nur Raumfahrt-Mittelmächte. Vieles können sie nur in Kooperation mit einem der führenden Player. Gerade Europa arbeitet erfolgreich sowohl mit den USA, Russland und China zusammen. Wird das langfristig reichen, um sich im globalen Wettbewerb zu behaupten? Der gestern frisch gewählte neue Esa-Generaldirektor Josef Aschbacher, ein Österreicher, will ab 1. Juli 2021 seine Agenda vorlegen. Eines ist schon jetzt klar: Europas unabhängiger Zugang ins All mit Ariane-Raketen wird auch in Zukunft hohe Priorität haben. Der erste Start der neuen Ariane-6 ist für das zweite Quartal 2022 geplant.

