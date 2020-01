Pressestimme: 'Die Welt' zu Robert Habeck

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Robert Habeck:

"Robert Habeck hat in Davos ungehalten, ja empört Donald Trumps Ansprache kommentiert, im Vorbeigehen, jemand vom ZDF sprach ihn an.



Es ist nun schon das zweite Mal, dass Habeck mehr sagt, als es politisch gut wäre. Vor genau einem Jahr beendete er seine Twitter-Präsenz, nachdem er sich erst über die Landtagswahl in Bayern und dann über die in Thüringen so geäußert hatte, als sei nur mit den Grünen dort die Demokratie garantiert. Deutsche Spitzenämter brauchen keine Duckmäuser. Aber sie brauchen jemanden, dessen entschlossener Besonnenheit man vertraut. Robert Habeck, viel zu leichtfertig als Kanzlerkandidat gehandelt, fängt an, ein Problem zu werden."/al/DP/he