Pressestimme: 'Die Welt' zu Protesten der Gelbwesten in Frankreich

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Protesten der Gelbwesten in Frankreich:

"Gelbe Warnwesten sind Signale eines Ausnahmezustands, in dem staatliche Institutionen nicht präsent sind.



Dass solche Westen die Symbole der aktuellen Demonstrationen und Straßenschlachten in Frankreich sind, gibt diesen eine neue Qualität. Inszeniert und ausagiert wird das Gefühl des Systemzusammenbruchs, in dem einem keiner hilft, so dass man sich zum Ordner erklären muss. Als Ausdruck eines Abschieds von den Aushandlungs- und Repräsentationsbedingungen der Demokratie ist der Erregungszustand von hoher Relevanz für die kommenden Jahre."/zz/DP/he