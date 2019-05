Pressestimme: 'Die Welt' zu Platz 17/Wettbewerbsfähigkeit

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Platz 17/Wettbewerbsfähigkeit:

"Im Fußball wie in der Wirtschaftspolitik ruht man sich hierzulande auf den Erfolgen aus.



Und so entwickelt sich der internationale Fußball weiter, der deutsche nicht. Andere Länder motzen ihre Infrastruktur auf, liberalisieren ihre Märkte weiter, senken Steuern, setzen all ihren Ehrgeiz daran, bei der Bildung und den Technologien der Zukunft nicht abgehängt zu werden von China und den USA. Hierzulande dagegen überbieten sich die vormaligen Volksparteien mit Umverteilung und Reregulierungsvorschlägen. Die Bundeskanzlerin hat überall tatenlos zugesehen: beim Aufstieg des aggressiven chinesischen Staatskapitalismus; beim Entstehen der amerikanischen Tech-Imperialisten; und zuletzt beim Wandel Deutschlands von der Konjunkturlokomotive zum Bremsklotz Europas."/zz/DP/he