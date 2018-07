Pressestimme: 'Die Welt' zu Parteitag/AfD

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" (Montag) schreibt zu Parteitag der AfD:

"Da hat Alexander Gauland mal wieder Stoff für Empörung geliefert.



Der AfD-Chef verglich die demokratische Bundesrepublik mit der DDR-Diktatur: An deren "letzten Monate" fühle er sich derzeit "erinnert", sagte Gauland auf dem Parteitag am Wochenende und rückte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in die Nähe von Erich Honecker. Wieder, so meinte Gauland, "verkommt ein Land, weil seine Führung verbohrt einer zerstörerischen Ideologie folgt". Solche Sätze zu skandalisieren ist naheliegend, aber unzureichend, ja, kontraproduktiv. Denn bei Gaulands Assoziationen zur sterbenden DDR bestehen doch durchaus Berührungspunkte zu einem sich breit machenden Denken, wonach Deutschland von einer selbstgefälligen Politiker- und "Gutmenschen"-Kaste in den Abgrund geführt werde. Solche Fantasien grassieren längst auch außerhalb der AfD. Wer sich dagegen wappnen will, muss sich das bewusst machen, muss sich fragen, wie es um die eigene Anfälligkeit für solche Niedergangsfantasien bestellt ist."