Pressestimme: 'Die Welt' zu Merz' Asyl-Äußerungen

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" (Freitag) schreibt zu Merz' Asyl-Äußerungen:

"Manchmal ist der Zeitpunkt wichtig.



Friedrich Merz nahm das Wort Asyl in den Mund und warf ein Steinchen ins Wasser genau in dem Moment, in dem die Medien angefangen hatten, seine Haltung zu bezweifeln: zu defensiv, zu mittig, zu sehr auf die Grünen schauend - der ist ja gar nicht mehr der Konservative, sondern Merkels Merz. Es musste ein Satz her für den Hinterkopf mancher CDU-Delegierten, denn in zwei Wochen ist Parteitag. Der Satz kam, es gab Gischt und Schaum, von Jens Spahn reden die Leute erst mal nicht mehr. Zweck erfüllt. Merz kann sich das leisten. Denn das Individualgrundrecht auf Asyl - ein Grundrecht auf Anhörung, kein Bleibegrundrecht - ist nicht Deutschlands Problem. Das Problem ist unsere Ausführungspraxis. Und da kann man sehr wohl etwas ändern."/be/DP/men